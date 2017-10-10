Katalonya'da bağımsızlık 'askıda'
İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık sürecinde yaşanan gerginlik yerini müzakere sürecine bırakıyor. Bağımsızlık için sandığa giden ve ayrılık kararı alan Katalonya, müzakereye devam kararı verdi.
Bloomberg'in Madrid hükümetine yakın iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İspanyol polisi bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti lideri Carles Puigdemont'u gözaltına almak için hazırlıklarını tamamladığını belirtmişti. Katalan yerel polisinin Puigdemont'a kalkan olması durumuna hazırlık olarak bölgeye çok sayıda ulusal polis gücünün sevkedildiği belirtildi.
BAĞIMSIZLIK İLANININ SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ
1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ve Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen bağımsızlık referandumunun ardından Katalan hükümetinin lideri Carles Puigdemont, bugün yapılacak oturumda bağımsızlık ilan edileceğinin sinyallerini vermişti.
Hükümet liderleri, yapılacak oturum öncesinde parlamento binasına ulaştılar.
Aslında Katalan parlamentosunun Pazartesi günü toplanarak bağımsızlık ilan etmesi bekleniyordu ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, Pazartesi günü yapılması planlanan oturumu iptal edince, oturum Salı gününe ertelendi. Katalan hükümetinin sözcüsü, Puigdemont'un konuşmasıyla ilgili olarak gelen sorulara yanıt vermedi.
Puigdemont'un parlamentoda tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyeceği ve sembolik bir konuşma yapacağı yönünde görüşler de bulunuyor.
"PARLAMENTO ADIM ATMAYACAK"
Katalan parlamentosunda görevli bir yetkili, yönetim kurulunun bağımsızlık referandumunda sonuçların alındığını ancak sonuçların en azından şimdilik normal parlamento usulleri ile sonuçlandırılmayacağını söyledi.
Meclis yetkilisi, parlamentonun oylama sonuçlarıyla ilgili herhangi bir adım atmayacağını da sözlerine ekledi.
KATALAN HÜKÜMETİNE YOĞUN BASKI
1 Ekim'den bu yana geçen süreçte ise Katalan hükümeti yoğun baskı altında kaldı. Sınır komşusu Fransa ve Almanya bağımsız Katalonya'yı tanımayacaklarını açıklarken, önemli şirketler ve bankalar merkezlerini Barselona'dan taşıyacakları yönünde açıklamalar yaptı.
Ancak İspanya'nın bir çok kentinde yapılan birlik yanlısı gösterilere ve Avrupa'nın birlikten yana tavrına rağmen Katalonya yönetimi geri atmadı. Katalonya Dış İlişkiler Temsilcisi Raul Romeva, parlamento oturumunun iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Parlamento toplanacak ve tartışacak. Önemli bir tartışma olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Katalan parlamentosunun alacağı olası tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı yasal olarak ilk aşamada bir etki yaratmayabilir. Çünkü böyle bir kararın alınması durumunda, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı askıya alması bekleniyor. İspanya hükümeti ise böyle bir karar alınması durumunda, Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınarak merkezden yönetime geçilebileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
1 Ekim'de yapılan ve İspanya yönetimi tarafından illegal olduğu belirtilen bağımsızlık referandumunda yüzde 90 oranında 'Evet' oyu çıkmıştı. 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu belirlenmişti. Öte yandan referandumda yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaralanmıştı. Polisler Katalanların oy kullanmasını önlemek amacıyla plastik mermi kullanmıştı.
AB'DEN DİYALOG ÇAĞRISI
AB Komisyonu, İspanya ve Katalan yönetimlerine diyalog çağrısı yaptı.
İSPANYA HÜKÜMETİ GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ
İspanyol Hükümeti, Katalan liderle arabuluculuk görüşmelerini reddetti
BAĞIMSIZLIK SÜRECİNİ ASKIYA ALMALIYIZ
Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını görüşmek üzere toplanan parlamentodan, "bağımsızlık ilanı süreci"nin ertelenmesini istedi.
İspanya yüksek mahkemesinin aksi yöndeki kararına karşın toplanan Katalonya Parlamentosu'nun oturumunun açılışında konuşan Puigdemont, İspanya hükümeti ile konuyu görüşebilmek için bağımsızlık ilanının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen referanduma katılan seçmenlerin yüzde 90'ı bağımsızlığa "evet" dedi.
Puigdemont, "Halk referandumda 'bağımsızlığa evet' dedi. Halkın Katalonya'nın bağımsız bir devlet olması yönündeki bu talebinin karşılık bulmasını istiyorum. Katalonya olarak, referandum sonuçlarıyla bağımsızlık ilan etme hakkını kazandık" dedi.
Puigdemont konuşmasında, referandum sonuçlarıyla ortaya çıkan durumun, Katalonya ve İspanya arasında barışçıl yollarla çözümlenebileceğine inandığını vurguladı.
Habertürk
DİĞER HABERLER
İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!
Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunun ardından bir referandum hazırlığına da İskoçya başla
Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Kürt GSM operatörleri kontrol altında alındı
Irak hükümeti, Kürt operatörlerin kontrol altına alındığı açıkladı.
ABD Büyükelçiliği kapalı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugün kapalı.
Almanya'da yaşayan 3 Türk'ten kötü haber
Almanya'nin Butzbach kenti'nde gerçekleşen trafik kazasında ikisi kadın biri erkek, 3 Türk genci hay
Flaş açıklama: ABD'yi DEAŞ ile bir tutarız
ABD ile İran arasında son zamanlarda yaşanan gerginlik yükseliyor.