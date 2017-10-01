Facebook Twitter Rss

Katalonya referandumuna müdahale!

Katalonya referandumuna müdahale!.19594
  • Giriş : 01.10.2017 / 12:34:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 12:35:19

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen referandum gergin başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’da bugün yapılması planlanan bağımsızlık referandumu olaylı başladı. İspanya polisi oy pusulaları ve oy sandıklarını topluyor. Polise karşı çıkan Katalanlarsa oy kullanılacak yerlerde barikatlar kurdu. Polisle oy kullanmak isteyen insanlar arasında arbede yaşanıyor.

Katalonya'da halk yasaklanan referandumun yapılabilmesi için oy kullanma yerlerinde nöbetini sürdürürken, İspanya merkezi hükümeti polisin oy verme yeri olarak kullanılması planlanan 2 bin 315 okulun yarısından fazlasını mühürlediğini açıkladı.

Polis de Katalonya'daki telekomünikasyon merkezini işgal etti.

Merkezi hükümetin bölgedeki temsilcisi Enric Millo, bin 300 okulun Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra tarafından mühürlendiğini duyurdu.

Millo, mühürleme sırasında bu okullardan 163'ünün işgal altında olduğunu, içeridekilerin dışarı çıkmasına izin verdiklerini ancak geri girmelerine müsade etmeyeceklerini açıkladı.

İNTERNET ÜZERİNDE  OY KULLANIMI ENGELLENDİ

Katalonya özerk yönetim hükümetinin, İspanya hükümetinin önlemlerine alternatif olarak düşündüğü internet üzerinden oy kullanarak referandumu yapma planı da önlendi. Barselona'daki Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezi'nin (Cesicat) binalarına giren jandarmanın, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin 2 Ekim'e kadar kapalı tutulmasını garantilendiği bildirildi.

İspanya Hükümeti Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, internet üzerinden oy kullanma girişiminin önlenmesinin "yasa dışı referandum organizatörlerine büyük bir darbe" anlamına geldiğini söyledi.

ABD sınıra yığınak yapıyor!

İstanbul dahil 13 ile sağanak uyarısı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD sınıra yığınak yapıyor!

ABD sınıra yığınak yapıyor!

PYD/PKK’nın koruyucusu olan ABD, bu kez muhtemel Türkiye, İran ve Irak operasyonuna karşı Barzani’yi

Habur için büyük operasyon!

Habur için büyük operasyon!

Irak ordusu, Barzani’nin ekonomisinin can damarı olan Habur Sınır Kapısı’nı almaya hazırlanıyor.

 

Sağlık Bakanı istifa etti!

Sağlık Bakanı istifa etti!

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı görevinden istifa etti.

ABD: Referandumu tanımıyoruz!

ABD: Referandumu tanımıyoruz!

ABD'den yapılan en net açıklamada referandumun tanınmadığı ifade edildi.

 

BM: 60'dan fazla kişi teknede ölmüş olabilir

BM: 60'dan fazla kişi teknede ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler, batan teknedeki 60'dan fazla kişinin öldüğünü belirtti.

ABD'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt

ABD'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya