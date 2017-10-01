Katalonya referandumuna müdahale!
İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’da bugün yapılması planlanan bağımsızlık referandumu olaylı başladı. İspanya polisi oy pusulaları ve oy sandıklarını topluyor. Polise karşı çıkan Katalanlarsa oy kullanılacak yerlerde barikatlar kurdu. Polisle oy kullanmak isteyen insanlar arasında arbede yaşanıyor.
Katalonya'da halk yasaklanan referandumun yapılabilmesi için oy kullanma yerlerinde nöbetini sürdürürken, İspanya merkezi hükümeti polisin oy verme yeri olarak kullanılması planlanan 2 bin 315 okulun yarısından fazlasını mühürlediğini açıkladı.
Polis de Katalonya'daki telekomünikasyon merkezini işgal etti.
Merkezi hükümetin bölgedeki temsilcisi Enric Millo, bin 300 okulun Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra tarafından mühürlendiğini duyurdu.
Millo, mühürleme sırasında bu okullardan 163'ünün işgal altında olduğunu, içeridekilerin dışarı çıkmasına izin verdiklerini ancak geri girmelerine müsade etmeyeceklerini açıkladı.
İNTERNET ÜZERİNDE OY KULLANIMI ENGELLENDİ
Katalonya özerk yönetim hükümetinin, İspanya hükümetinin önlemlerine alternatif olarak düşündüğü internet üzerinden oy kullanarak referandumu yapma planı da önlendi. Barselona'daki Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezi'nin (Cesicat) binalarına giren jandarmanın, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin 2 Ekim'e kadar kapalı tutulmasını garantilendiği bildirildi.
İspanya Hükümeti Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, internet üzerinden oy kullanma girişiminin önlenmesinin "yasa dışı referandum organizatörlerine büyük bir darbe" anlamına geldiğini söyledi.
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