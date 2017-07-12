Katar'a Türk askeri sevkiyatı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Lübnan gibi körfez ülkelerinin ablukaya aldığı, Amerika Birleşik Devletleri ile ise anlaşma sağlayan Katar'da bulunan üsse Türkiye yeni askerler gönderdi.
Katar Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada üsse kaç askerin geldiği belirtilmedi.
Açıklamada Doha ve Ankara arasındaki savunma işbirliğinin, terörle mücadeleye ve bölgenin istikrarının sağlanmasına katkı vermeyi amaçladığı vurgulandı.
Genelkurmay Başkanlığı, daha önce Katar'daki üste 111 Türk askerinin bulunduğunu açıklamıştı.
SPUTNİK
DİĞER HABERLER
FETÖ'nün medya ayağına operasyon
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün 'iyi polisi' Akın Öztürk!
FETÖ'nün kilit isimlerinden Akın Öztürk ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon başladı
FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar Boğaziçi Üniversitesi'ne sıçradı.
Avusturya'dan skandal yasak
Avusturya'dan 15 Temmuz öncesi Türkiye ile ilgili skandal bir karar geldi.