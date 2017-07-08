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Katar'dan Fenerbahçe'ye 16 milyonluk teklif

Katar'dan Fenerbahçe'ye 16 milyonluk teklif.18435
  • Giriş : 08.07.2017 / 09:18:00

Katar'dan Fenerbahçe'ye 16 milyonluk sponsorluk teklifi geldi.

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Katar'ın QNB Bankası, Fenerbahçe'nin kapısını göğüs reklamına talip olmak için çaldı ve 16,5 milyon TL teklif etti.

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaları önce internet üzerinden daha sonra da takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası’nda düzenlediği organizasyonla tanıttı. 3 yeni formadan artık klasik haline gelen efsane çubukluyu Mehmet Ekici, yeşil renkte olanı Mathieu Valbuena ve sarı renklerin ağırlıklı olduğu formayı da Nabil Dirar tanıttı.

Formaların üzerindeki tek sponsor ise sırt kısmındaki ‘Halley’di.Sarı-Lacivertliler, henüz bir şirketle bu konuda yeni bir anlaşma yapmadı. İşte tam bu noktada Katarlılar’ın sahibi olduğu QNB Bankası’nın, kulübün kapısını çaldığı öğrenildi.

QNB’nin, Fenerbahçe formasının göğüs kısmında yer almak için yıllığı 4 milyon Euro’dan (16.5 milyon TL) uzun vadeli bir anlaşma teklifinde bulunduğu bildirildi. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının bu teklifi görüştüğü, ancak senelik rakamın 5 milyon Euro (20 milyon TL) olmasını talep ettikleri ifade edildi. QNB ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde tarafların ortak bir noktada buluşmaya çalışacakları öğrenildi. Bu arada Katar Bankası’nın ismi, Trabzonspor’un da göğüs reklamındayer alıyor.

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