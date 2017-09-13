Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor!
Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Sani yarın Türkiye'ye gelecek. Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Al Sani yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışma ziyareti kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek Al Sani ile görüşmesinde Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.
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