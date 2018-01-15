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Katar Emiri El Sani, Erdoğan ile görüşecek

Katar Emiri El Sani, Erdoğan ile görüşecek.21133
  • Giriş : 15.01.2018 / 12:26:00

Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Katar Emiri El Sani, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

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