Katar, inek ithal etti
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Lübnan, Mısır gibi körfez ülkelerinin tüm sınırlarını kapattığı Katar, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 165 inek ithal ederek mandıra kurmaya karar verdi.
Macaristan'dan satın alınan 165 Alman ineği kargo uçağıyla ülkeye getirildi. Doha'daki havalimanına indirilen inekler, kamyonlara yüklenerek bir çiftliğe götürüldü.
Baladna isimli şirket, toplamda 4 bin inek ithal edecek. Doha'nın kuzeyinde bir çiftlik inşa eden şirketin hedefi, Katar'ın süt ihtiyacını karşılayarak ithala bağımlılıktan kurtulmak.
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, 5 Haziran'da krizin patlamasıyla Türkiye ve İran'dan yoğun destek gördü. Türk ürünleri, birkaç gün içinde süpermarketlerin raflarındaki yerini aldı. Türkiye'den gönderilen ürünler arasında, süt ürünleri önemli bir yer tutuyor.
Doha yönetimini 'terörizm'i desteklemekle suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 13 maddelik talep listesini reddeden Katar'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.
MİLLİYET
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