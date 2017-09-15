Katar krizi pahalıya patladı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Lübnan gibi ülkeler tarafından ablukaya alınan Katar ile ilgili Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'ten açıklama geldi.
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar'ın Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38,5 milyar dolar harcadığını kaydetti.
İngiliz basınında yer alan haberde, Moody's'e göre bu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 23'ünü oluşturuyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından konulan sınırlandırmalardan en çok ticaret, turizm ve banka sektörleri etkilendi. Katar bankalarından yaklaşık 30 milyar dolar çekildiği tahmin ediliyor.
Katar'ın komşuları, 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle ülkeyle ilişkilerini dondurmuştu.
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