Katar: Türk şirketleriyle çalışacağız
Katar Ekonomi Bakanı Ahmed bin Jassim al-Thani ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bir araya geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır gibi ülkelerin ablukaya aldığı Katar, Türk şirketleri ile çalışacaklarını bildirdi.
Bakan Zeybekci, Katar’ın haksız bir şekilde bazı uygulamalara tabi tutulduğunu belirterek, bu süreçten sonra Thanı ile temasa geçtiğini anlattı. Zeybekci, konuya ilişkin “Böyle anormal durumlarla karşılaşmadığı için biz de alışkın olduğumuz için kendisi ile beraber olmak istedim ve telefon ettim kendisine” şeklinde konuştu.
Zeybekci, 197 kargo uçağı, 16 tır ve 1 gemi ile Katar’ın günlük ihtiyaçlarını tedarik ettiklerini kaydederek, Katar ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerine vurgu yaptı. İkili görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Zeybekci, es-Sani ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yol haritasının konuşulacağını söyledi.
Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı es-Sani ise Türkiye ve Katar arasındaki ticaret alışverişinin şu an daha kolay olduğunu ifade ederek “Türkiye bizim için stratejik bir ortaktır. Özellikle Katar’a yatırım açısından da iki ülke ticaretinin açısından” diye konuştu. Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projelerin Türk şirketleri için büyük fırsat olduğunu söyleyen es-Sani “Önünüzde büyük fırsatlar var gelin. Gelin birlikte bu ticaret hacmini arttıralım ve pekiştirelim. İki ülke ekonomisini güçlendirelim” mesajı verdi.
TRT
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