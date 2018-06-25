Katarlılar Erdoğan için slogan attı!
Katar halkı, cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili sonuçlarının açıklanması sonrası sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan attı.
Yurt içindeki kutlamaların yanında, yurt dışından da Erdoğan'ın büyük başarısı için yapılan sevinç gösterilerinin görüntüleri gelmeye başladı.
Kutlama yapanlar, ellerinde meşalelerle sloganlar attı.
TRT
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