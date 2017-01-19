Katı gıdaya geçerken dikkat edin
Boon Pulp (Püre) ile bebekler, meyve ve sebzeleri boğazlarına kaçma tehlikesi olmadan güvenle yiyebiliyorlar. Üstelik Pulp, diş çıkarma dönemindeki bebeklerin damaklarını rahatlatmak için soğuk ya da dondurulmuş yiyeceklerle de kullanılabiliyor ve silikon haznesi bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor.
Ödüllü tasarımlarıyla beğeni toplayan zevk sahibi Boon, fonksiyonel ürünleriyle bebeklerinin beslenmesine özen gösteren annelere yardımcı oluyor. Boon tarafından geliştirilen Pulp da bebeklere kendi başına güvenle yemek yeme keyfi yaşatıyor.
Katı gıda dönemine geçen bebeklerin farklı gıdaları tüketmeye başlamasıyla birlikte bu gıdaların bebeğin boğazına kaçma ihtimali de anneler için endişe verici olabiliyor. Boon Pulp sayesinde bebekler, üzerinde delikler bulunan yumuşak silikon başlık içine konan meyve ve sebzeleri kolayca yerken farklı tatları da güvenle deneyebiliyorlar. Ürünün iç gövdesi yiyeceklerin deliklere kolayca yönlendirilmesini sağlıyor. Pulp, meyve sebze dışında, diş çıkarma dönemindeki bebekler için soğuk/dondurulmuş yiyeceklerle de kullanılabiliyor. 6 ay ve üzeri bebeklerde kullanım için uygun olan Pulp, minik parmakların kolayca kavrayabilmesi için tasarlanan küçük kulp ile konforlu kullanım sağlıyor. Silikon malzeme sayesinde kolayca temizlenen ürün, bulaşık makinesinin üst rafında ya da elde deterjanlı ılık suda yıkanabiliyor.
Bebeklere meyve sebzeyi sevdiren Pulp, BpA, PVC ve fatalat gibi sağlığa zararlı kimyasallar içermiyor.
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