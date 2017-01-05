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Katliam sonrası dev operasyon!

Katliam sonrası dev operasyon!.13496
  • Giriş : 05.01.2017 / 09:16:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 10:59:25

İstanbul'u kana bulayan hain saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti.

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İstanbul Silivri'de polis, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı ile ilgisi olan isimlere operasyon düzenledi.

Saldırıya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ve özel harekat polisleri de operasyona katıldı.

Doğu Türkistanlı ailelerin de yaşadığı sitenin çevresini saran ekipler, zırhlı araçlarla site girişini kapattı. Ambulanslar da tedbir amaçlı olarak site önünde hazır bekletildi.

​Siteye girerek ev ve araçlarda arama yapan ekipler, terör saldırısının failiyle irtibatlı olduğu ileri sürülen ve durumundan şüphelenilen bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Doğu Türkistanlı olduğu öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer almıştı.

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