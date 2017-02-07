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Katil alkışlarla cezaevine gönderildi!

Katil alkışlarla cezaevine gönderildi!.30057
  • Giriş : 07.02.2017 / 08:37:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 11:36:49

Adliye önünde toplanan kalabalık, katili alkışlarla cezaevine gönderdi.

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12 yıl önce babasının öldürülen Hüseyin Mert Saral, babasının öldürülmesinde parmağı olduğu iddia edilen Sedat Şahin'le gözaltına alınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu öldürdü. Cinayet sonrası polisi bekleyen katil dün adliyeye çıkarıldı.

Zırhlı araçla getirilen Saral’a, olası bir saldırı ihtimaline karşı adliye içinde çelik yelek giydirildi.

Bir haftadır gözaltında bulunan Hüseyin Mert Saral, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Gökçen’e ifade verdi. Hüseyin Mert Saral, tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından tutuklanan Saral, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Adliye önünde toplanan yakınları Saral zırhlı araca bindirilirken ve adliyeden ayrılırken, alkışlayarak, ‘Adamsın’, ‘Allah’ına kurban’ diye tezahürat yaptılar.

Bu arada savcılık, dosyayla ilgili gizlilik kararı alırken, Hüseyin Mert Saral’ın ifadesinde, Büyüksarıoğlu’nu 2005’te İtalya’da öldürülen babası Hüseyin Saral’ın yerini ihbar ettiği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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