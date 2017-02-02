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Katil anlattı: Yapma diye yalvardı

Katil anlattı: Yapma diye yalvardı.22418
  • Giriş : 02.02.2017 / 08:44:00

Süleyman Erten'in katili Süleyman K'nın ifadesi kan dondurdu.

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İşadamı İsmail Erten'in oğlunu kaçırarak vahşice öldüren Süleyman K'nın verdiği ifade duyanların kanını dondurdu. Süleyman Erten'in 'Yapma, ne istersen babam verir' diye yalvardığını anlatan katil zanlısı, cinayeti ağabeyinin borcu için işlediğini söyledi.

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Süleyman Erten'i kaçırıp, öldüren Süleyman K.'nın sorgusu sürüyor. Katil zanlısı ifadesinde, İsmail Erten'in Rusya'da yaşayan oğlu Ahmet Erten'in kendisine 150 bin lira borcu olduğunu söyledi. Ağabey Ahmet Rusya'da olduğu için kardeşi Süleyman'ı kaçırdığını söyleyen zanlı Süleyman K.'nın işadamının sahibi olduğu firmaya nakliye hizmeti verdiği öğrenildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Vahşetin bir numaralı zanlısı Süleyman K., jandarmadaki sorgusunda olayı soğukkanlılıkla anlattı: "Süleyman'ı boğarak öldürdüm. Onu iple boğarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içinde yakmaya çalıştım. Tam olarak yanmadığını görünce kiralık araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alana götürüp attım."

Oğlunun gözünün önünde kaçırıldığını söyleyen baba İsmail Erten ise "Keşke oğlumun yerine beni öldürselerdi. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Süleyman'ıma bunu nasıl yaparlar" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Süleyman Erten'in cenazesi Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katil zanlısı Süleyman K. ve kardeşi Enes K. tutuklandı.

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