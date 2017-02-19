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Katil terörist öldürüldü!

Katil terörist öldürüldü!.23459
  • Giriş : 19.02.2017 / 08:40:00

Ellerinde onlarca insanın kanı bulunan PKK'lı terörist ‘Behzat’ kod adlı terörist Yaşar Uygur öldürüldü.

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Onlarca kişinin katili olan ve Viranşehir'de gerçekleştirilen son hain saldırıyı da planladığı belirlenen PKK'lı alçak terörist Yaşar Uygur öldürüldü.

Mardin’de, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sonucu öldürülen PKK elebaşı Murat Karayılan’ın yakın koruması ve Mardin bölge sorumlusu ‘Behzat’ kod adlı terörist Yaşar Uygur’un, Türkiye’de PKK’nın gerçekleştirdiği hain saldırıların talimatını veren, organize eden iki kişiden biri olduğu ortaya çıktı.

PKK’lı terörist Yaşar Uygur’un önceki gece Şanlıurfa Viranşehir’de bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıyı da planladığı tespit edildi.

Uygur’un önceki gün saat 18.30’da öldürüldüğü, öldürülmeden önce Viranşehir saldırısının talimatını verdiği ve yaklaşık 2 saat sonra da saat 20.45’te Viranşehir’deki patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

İKİNCİ ADAMI LİCE KIRSALINDA

Uygur’un, Türkiye’de son 1.5 yılda 150’den fazla kişinin şehit olduğu bombalı saldırıları, PKK’nın Diyarbakır sorumlusu ‘Porsipi’ kod adlı İshah Özçaktu ile birlikte planladığı belirtildi. Uygur’un saklandığı belirtilen sığınakta ise Katyuşa füzeleri çıktı. Füzelerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde keşifleri yapılan yerlerde kullanılmak istendiği öğrenildi.

Uygur ile Özçaktu’nun Suriye’den bombalı eylem yapmak için gelen PKK’lıların yapacakları eylemleri organize eden, patlayıcı sağlayan ve onları metropol kentlere gönderen kişiler olduğu bildirildi. 2 teröristin İstanbul Vezneciler, Vodafone Arena, Ankara Merasim Sokak, Kızılay, Adana ve Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırıların talimatlarını verdiği saptandı. 1.5 yıl içerisinde yaşanan bu saldırılarda 150’den fazla kişi şehit oldu. Güvenlik güçlerinin Diyarbakır Lice kırsalındaki Özçaktu’nun peşinde olduğu da öğrenildi. Mardin’in Ömeryan kırsalındaki operasyonun İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı’nca yapıldığı belirtildi.

150 ŞEHİDİN KANI ELİNDEYDİ

‘Behzat’ kod adlı PKK’lı terörist Yaşar Uygur’un öldürüldüğü yerde Katyuşa füzeleri bulundu. Uygur 150 şehidin katiliydi.

Habertürk

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