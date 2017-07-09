Katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Mardin Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Mardin Tarım İl Müdürlüğü önünde gece yarısı korkunç bir Trafik Kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin’den Diyarbakır yolu istikametinde giden 21 AV 248 plakalı araç Diyarbakır istikametinden gelen 10 NJ 883 plakalı araçla kafa kafa çarpıştı.
ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev topuna döndü. Kazada 21 AV 248 plakalı aracın patlaması ile içinde bulunan sürücü Kasım Yılmaz (27) ve 4 yaşındaki kimliği tespit edilemeyen çocuk yanmış bir halde bulundu. Araçta bulunan diğer yolculardan Abdul Gafur Yılmaz ağır yanıklarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan 10 NJ 883 plakalı diğer diğer araçta bulunan İlyas Erin (29) ve Atiye Erin (51) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç içinde bulunan 2 yaşındaki Selahattin Erin’in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken Şehriban Erin (8), Cihat Erin (22), Nuray Erin(31), Hıdır Erin (2) ve Fırat Erin (17) Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
YOL TEKRAR AÇILDI
Mardin-Diyarbakır yolu olay sonrası geçici olarak trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından trafiğin açılması için enkaz yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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