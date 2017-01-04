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Katliam öncesi ABD'den 2 istihbarat!

Katliam öncesi ABD'den 2 istihbarat!.7268
  • Giriş : 04.01.2017 / 09:24:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 14:00:41

İstanbul'daki terör saldırısı öncesi Amerika'dan 2 önemli istihbaratın geldiği öğrenildi.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence mekanında meydana gelen saldırı öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi DEAŞ'a karşı uyardığı öğrenildi.

Amerika'dan gelen istihbaratta Ankara ve İstanbul'da 3 semtte terör örgütü DEAŞ yanlısı bir keskin nişancının eylem yapabileceği bildirildi.

Ankara’da en üst düzeyde bir hükümet yetkilisi, Hürriyet’e, ABD makamlarından yılbaşı gecesi için ikinci bir istihbarat geldiğini söyledi. Yetkili, İstanbul’daki terör saldırısı öncesinde ABD makamlarından gelen istihbarat bilgileri ve alınan güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:

“ABD makamlarından bize terör örgütü DEAŞ’ın 24 Aralık Noel ve 31 Aralık yılbaşı gecesinde eylem yapacağına ilişkin iki ayrı istihbarat geldi. İlk istihbarat 24 Aralık Noel gecesi içindi. Tüm birimlerimiz hassas noktalarda önlem aldı. Bu geceyi sorunsuz atlattıktan sonra ABD makamlarından ikinci bir terör istihbarat notu daha geldi. Bu istihbarat biraz daha ayrıntılıydı. Ankara ile İstanbul’da 3 ayrı semtte terör eylemi olabileceği bildiriliyordu. Hatta bu eylemlerden birinin ünlü bir semtte keskin nişancı olarak bilinen ‘sniper’ tarafından yapılabileceğine dikkat çekiliyordu. ABD makamlarının verdiği 3 semt arasında Ortaköy yoktu.”

TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE

Bu arada Türkiye’ye 20 Kasım’da İstanbul’dan giriş yapan saldırganın, 2014 ve 2015’te de geldiği belirlendi. Saldırganın bu tarihlerde Türkiye’den yasadışı yollarla Suriye’ye geçip silah ve bomba eğitimi aldığı, çatışmalara girdiği değerlendiriliyor.

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