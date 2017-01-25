Katliam silahını veren serbest kalmış!
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Katliama silah desteği sağlayan teröristin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda DEAŞ'lı 3 terörist tarafından geçen 28 Haziran'da düzenlenen ve 39 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının ardından İstanbul Terör Polisi seri operasyonlar gerçekleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin yaşandığı o günlerde, 29 Temmuz'da DEAŞ'ın hücre evi olan Başakşehir'deki 3 adrese baskınlar yapıldı. Havalimanı saldırısıyla bağlantı oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'ye Kaçak yollarla giren Özbek, Tacik, Afgan ve Kırgızistanlı 22 yabancıyla birlikte emniyete götürülen 7 şüphelinin, aktarma noktası olarak kullandıkları bahsi geçen adreslerden Suriye'ye terörist gönderdikleri saptandı. Bu 7 isimden biri de DEAŞ'ın "Hoca Yusuf" kod adlı yöneticisi İlyas Momoşaripov'du. Baskın sırasında balkona çıkarak kullandığı cep telefonlarını parçalayıp aşağı tan Momoşaripov ve diğer şüpheliler emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Suçüstü yakalanan Momoşaripov, savcının tutuklama talebine rağmen mahkemece serbest bırakıldı. DEAŞ'ın Türkiye'deki Özbek hücresinin başında yer alan ve örgütün sözde Türkiye emiri Hoca Aka'nın yardımcısı olan İlyas Momoşaripov, serbest kalmasının ardından Konya'ya gitti. Aka'dan gelen saldırı talimatını Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov'a iletti. 29 Aralık akşamı kaleşnikof silahı teröriste verdi ve birlikte İstanbul'a geldi. Yeniden Konya'ya döndü. Momoşaripov ile Masharipov'un katliam öncesi telefon görüşmeleri tespit edildi.
Reina katliamcısı Masharipov'un sorulan soruların bir kısmına doğru, bir kısmına ise yalan ve yanlış cevaplar vererek saldırının arka planıyla ilgili bazı nokta ve şahısları karanlıkta bırakmaya çalıştığı bildirildi.
SABAH
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