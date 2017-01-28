Katliam talimatını o vermiş!
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı saldırının emrinin terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı Ebu Cihad tarafından verildiği ortaya çıktı.
Reina’da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulkadir Masharipov, polise saldırıyla ilgili detayları anlattı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’un sorgusu sürüyor.
Pakistan’nın Bader şehrinde 2 kişiyle askeri bir aracın altına patlayıcı yerleştirip uzaktan kumandayla patlattıklarını söyleyen terörist, Türkiye’ye 2016 yılı başında yasadışı yolla gelmiş.
Ailesiyle gelen terörist, katliama giden süreci şöyle anlattı: “Ailemle 4 ay Zeytinburnu’nda kaldım. Sonra Kayaşehir’de bir ev kiralayıp taşındık. Suriye’deki DEAŞ emirinden 2016’nın kasım ayında ‘Konya’ya git’ talimatı aldım. Ailemle Konya’ya taşındım. Konya’da 1 ay kaldıktan sonra otobüsle İstanbul’a geldim. Kayaşehir’deki eve yerleştim.”
Konya-İstanbul arasında mekik dokuyan Masharipov, örgütle haberleşmesini cep telefonundaki haberleşme programı Telegram üzerinden yapmış. Telegram’dan eylem talimatını Suriye’deki DEAŞ emirinden aldığını ifade eden terörist,
“DEAŞ’ın Suriye’deki emiri beni arayıp ‘Canlı bomba eylemi yapacak etrafından birileri var mı?’ diye sordu. Ben ‘Araştırayım’ deyince, ‘Sen yapabilir misin?’ dedi” diye konuştu. Bu talimat üzerine eylemi kabul eden Masharipov, detayları şöyle anlattı:
“Eylem sürecine 26 Aralık’ta başladım. O gece tanımadığım biri Telegram’dan ‘Eylemi kabul eden sen misin?’ dedi. Ben ‘Evet’ deyince, ‘Aşağı in, otobüs durağına gel’ dedi. Durağa gittim. Rusça konuşan Kafkas kökenli biri yanıma geldi. Bana taşınabilir bellek ile 700 TL verdi.
‘Kendine yeni bir ev tut’ dedi. Eve gidip USB’yi açtığımda, Rusça, eyleme dönük bir ses kaydı vardı. Ebu Cihad olarak tanıdığım biri bana Telegram’dan USB’deki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen bir mesaj attı.
27 Aralık’ta Taksim Meydanı’na yanımda bulunan biriyle keşfe çıktım. Kamerayla etrafı görüntüledim. Sonra Başakşehir’de kiraladığım eve gittim. Eşimi ve çocuklarımı bu eve götürdüm.”
ÖRGÜTÜN KADISI ‘EBU CİHAD’
Masharipov’un katliamla ilgili ses kaydı olduğunu belirttiği Ebu Cihad, saldırıdan sonra operasyonla yakalandı. Örgütün ‘kadı’sı olduğu tespit edilen Ebu Cihad tutuklandı. Masharipov, ifadesinde, Reina’da kullandığı otomatik silahı saldırıdan 2 gün önce bir teröristin kendisine verdiğini kaydetti.
HABERTURK
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