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Katliamda otopsi raporları korkunç!

Katliamda otopsi raporları korkunç!.14660
  • Giriş : 03.01.2017 / 10:11:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 10:11:24

İstanbul'da Reina'daki katliamda ön otopsi raporları ortaya çıktı.

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İstanbul'da ünlü eğlence mekanı Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin kimlikleri tespit edilirken çıkan otopsi raporları şoke etti.

Ön otopsi raporlarındaki en çarpıcı detay atış mesafesi oldu. Yaşanan katliamda bazı kurbanların bitişik olarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bu da saldırganın yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını gösteriyor. Kurşunların vücutlara isabet noktaları ise göğüs, kafa ve sırt bölgeleri. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğer bir kurbana saplanmış. İsabet eden kurşunların tamamı tek bir silahtan çıkma.

Silah, 7.62 mm’lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği.

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