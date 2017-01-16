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Katliamı 150 bin dolar için yaptı!

Katliamı 150 bin dolar için yaptı!.14660
  • Giriş : 16.01.2017 / 12:00:00
  • Güncelleme : 16.01.2017 / 11:58:53

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi öğrenildi.

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Yeniyıl gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'ya gelerek 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı terörist Ebu Muhammed Horasani ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Horasani, terör saldırısını ideolojik sebeplerle değil maddi sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirmiş.

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan B.A. ifadesinde fail Ebu Muhammed Horasani adlı şahsın karısı F. A.'yı 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt'tan alarak Pendik'teki evine getirdiğini söyledi. Bu adrese yapılan operasyonda bir kişi yakalandı. Yakalanan şahısla yapılan görüşmede F.A.'nın Pendik Kavakpınar'da bir adrese götürüldüğü belirlendi. 5 Ocak 2017 günü ise Silivri'deki bir adreste saldırgana ait olduğu belirtilen 150 bin ABD doları bulundu. Bu paranın saldırı karşılığı katile verilecek para olduğu tespit edildi. İstanbul polisinin yakın takibi sebebiyle kendisine ulaştırılamadığı tespit edildi. Teröristin, gözaltında bulunan bir şahsa 2 Ocak 2017 günü 23.30 sıralarında konum bilgisi attığı belirlendi. Ancak terörist konumu gönderdiği adreste de bulunamadı. Pendik Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise teröristin eşi F.A., 2 bayan ve 2 çocukla yakalandı.

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