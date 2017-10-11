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Kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi

Kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi.21907
  • Giriş : 11.10.2017 / 15:30:00

Soyunma odasında kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi.

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Beşik Modelleri

Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında kavga eden Caner Erkin ile Talisca arasında yaşanan problemler geride kaldı.   

Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner'in Talisca ile bir araya gelerek başbaşa konuştuğu, ardından da ikilinin kolkola dışarı çıktığı görüldü.

Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti. İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner'in Talisca'ya "Karamel" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca'nın ise Caner'e tesislerde "fişek" diye hitap etmeye başladığı belirtildi.

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