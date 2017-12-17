Kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklandı!
Sağmalcılar Viyadüğü'nde eşinin kullandığı araçta bulunan polis memuru, iki grup arasında trafik yüzünden çıkan tartışmayı görünce araçtan inip kavga edenleri ayırmak istedi.
Polis, tartışmayı bırakıp kendisine saldıran zanlıların elinden kurtulmak için silahıyla havaya ateş etti.
Zanlılar ise polisi 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis harekete geçti.
Öte yandan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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