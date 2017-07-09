Kavurucu sıcaklar yeniden geliyor!
Yurt genelinde vatandaşı zorlayan sıcak hava dalgası artarak yeniden dönüyor. Meteorolojiden vatandaşlara uyarı geldi.
Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Sıcaklıklar Karadeniz dışında mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Özellikle çarşamba günü İstanbul'da yüksek sıcaklık bekleniyor. Sıcaklıklar 1 hafta boyunca devam edecek. Bu tip sıcak hava dalgalarının olduğu periyotlar olabiliyor. Biz şu anda sıcak bir temmuz yaşıyoruz" dedi.
Meteoroji de dün yaptığı açıklamada vatandaşları uyarmıştı. Bugünden itibaren 3 ila 7 derece artması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.
Hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31 ve Diyarbakır'da 40-42 derece arasında olması bekleniyor.
Yurt genelinde, 14 Temmuz Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimleri dışında önemli bir yağış beklenmiyor.
Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşlara, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.
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