Kawhi Leonard'ın formaları ateşe veriliyor!
Kawhi Leonard'ın formaları kızgın taraftarlar tarafından sokak ortasında ateşe veriliyor. Taraftarlar, Leonard'a inanmıyor.
Geçen sezon Spurs'e inandırıcı gelmeyen sakatlığı gerekçesiyle sadece 9 maça çıkan ve bu yaz takımından ayrılacak olan Kawhi Leonard'ın formaları yakılmaya başlandı.
San Antonio Spurs taraftarları yaktıkları Kawhi Leonard formalarının fotoğraf ve videolarını paylaştı. Kawhi Leonard NBA serüvenine 2011-12 sezonunda San Antonio'da başlamış, 2014'te şampiyonluğun ardından finallerin MVP'si seçilmişti.
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