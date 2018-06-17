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Kawhi Leonard'ın formaları ateşe veriliyor!

Kawhi Leonard'ın formaları ateşe veriliyor!.10433
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:46:00

San Antonio Spurs taraftarları, yalancılıkla suçladığı Kawhi Leonard'ın formalarını yakıyor.

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Büyüyen Beşik

Kawhi Leonard'ın formaları kızgın taraftarlar tarafından sokak ortasında ateşe veriliyor. Taraftarlar, Leonard'a inanmıyor.

Geçen sezon Spurs'e inandırıcı gelmeyen sakatlığı gerekçesiyle sadece 9 maça çıkan ve bu yaz takımından ayrılacak olan Kawhi Leonard'ın formaları yakılmaya başlandı.

San Antonio Spurs taraftarları yaktıkları Kawhi Leonard formalarının fotoğraf ve videolarını paylaştı. Kawhi Leonard NBA serüvenine 2011-12 sezonunda San Antonio'da başlamış, 2014'te şampiyonluğun ardından finallerin MVP'si seçilmişti.

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