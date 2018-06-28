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Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu fena düştü

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu fena düştü.21678
  • Giriş : 28.06.2018 / 12:28:00
  • Güncelleme : 28.06.2018 / 12:28:10

Futbol yorumcusu ve iş adamı Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu fena düştü.

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Kaya Çilingiroğlu, ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra büyük bir aşkla evlendiği Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu minik Kaya ile tatil yapıyor.

Baba oğul önceki gün Türkbükü’nde objektife yansıdı. Spor yorumcusu, “Oğlumla 10 gün tatil yapacağız” dedi.

Küçük Kaya babasını scooter’ıyla takip ederken dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan Kaya, kazayı yara almadan atlattı.

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