Facebook Twitter Rss

Kayıp çocuğun babasından şok itiraf

Kayıp çocuğun babasından şok itiraf.21623
  • Giriş : 31.01.2017 / 21:02:00
  • Güncelleme : 31.01.2017 / 21:06:30

Tokat'ta 13 aydır kaybolan ve aylardır aranan çocukların babasından şoke eden bir itiraf geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Tokat'ta kaybolan ve uzun zamandır her yerde aranan iki çocuktan birinin babası olan İbrahim Taşçı, katıldığı bir televizyon programında tüyleri diken diken eden bir itirafta bulundu.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı'nın aileleri Fox Tv kanalında yayınlanan İnci Ertuğrul'un “Kaybolan Çiçekler” programının konuğu oldu.

Kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, programın sunucusu İnci Ertuğrul’un sorularını yanıtladı. Evli olan bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul eden Taşçı, bu konuyu olaydan kısa süre sonra Emniyet yetkililerine söylediğini kaydetti.

Baba Taşçı bazı şüphelerinin olduğunu belirterek, “Kaçırmış olabilirler. Benim muhatap olduğum kişinin çevresi olabilir. Bununla ilgili ifadelerimi verdim. 2 yıldır süren bir ilişkim vardı. İlişkimin olduğu kişinin eşi olayı çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öğrendiler. Kaybolduktan sonra ilişkimi bitirdim. Ben bildiklerimi yetkililere anlattım” diye konuştu.

Hamit Altıntop yeniden Almanya Ligi'nde!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şoke eden haberi Valilik duyurdu!

Şoke eden haberi Valilik duyurdu!

Antalya'da iş adamı İsmail Erten’in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den kötü haber geldi.

Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı

Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da 17 öğretmen gözaltına alındı.

 

Şanlıurfa'da 'Çöl Varanı' ölü bulundu!

Şanlıurfa'da 'Çöl Varanı' ölü bulundu!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ölü halde bir çöl varanı bulundu.

TBMM fatura için toplanıyor!

TBMM fatura için toplanıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), fatura için toplanıyor.

 

İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat çekildi

İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat çekildi

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 30 avukatın çekildiği açıklandı.

MHP'li başkandan 'Vezir Parmağı'na yasak

MHP'li başkandan 'Vezir Parmağı'na yasak

MHP'li başkan, 'Vezir Parmağı' filminin gösterimini yasakladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya