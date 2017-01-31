Kayıp çocuğun babasından şok itiraf
Tokat'ta kaybolan ve uzun zamandır her yerde aranan iki çocuktan birinin babası olan İbrahim Taşçı, katıldığı bir televizyon programında tüyleri diken diken eden bir itirafta bulundu.
Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı'nın aileleri Fox Tv kanalında yayınlanan İnci Ertuğrul'un “Kaybolan Çiçekler” programının konuğu oldu.
Kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, programın sunucusu İnci Ertuğrul’un sorularını yanıtladı. Evli olan bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul eden Taşçı, bu konuyu olaydan kısa süre sonra Emniyet yetkililerine söylediğini kaydetti.
Baba Taşçı bazı şüphelerinin olduğunu belirterek, “Kaçırmış olabilirler. Benim muhatap olduğum kişinin çevresi olabilir. Bununla ilgili ifadelerimi verdim. 2 yıldır süren bir ilişkim vardı. İlişkimin olduğu kişinin eşi olayı çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öğrendiler. Kaybolduktan sonra ilişkimi bitirdim. Ben bildiklerimi yetkililere anlattım” diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Şoke eden haberi Valilik duyurdu!
Antalya'da iş adamı İsmail Erten’in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den kötü haber geldi.
Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı
FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da 17 öğretmen gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 'Çöl Varanı' ölü bulundu!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ölü halde bir çöl varanı bulundu.
İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat çekildi
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 30 avukatın çekildiği açıklandı.
MHP'li başkandan 'Vezir Parmağı'na yasak
MHP'li başkan, 'Vezir Parmağı' filminin gösterimini yasakladı.