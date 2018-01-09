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Kayıp aile yakılarak öldürülmüş!

Kayıp aile yakılarak öldürülmüş!.26590
  • Giriş : 09.01.2018 / 17:08:00
  • Güncelleme : 09.01.2018 / 17:10:36

Kastamonu'da kayıplara karışan aile ile ilgili önemli bilgiler elde edildi.

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında yakınları tarafından aranan kayıp aile ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yangında ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızları tarafından öldürülerek yakıldığı öğrenildi.

Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürüyordu.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık’ta tutuklandı.3 gün sonra da Erhan K.’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

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