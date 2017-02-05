Kayıp diye aranıyordu, cesedi bulundu
Bursa Osmangazi'de ailesi ile beraber yaşayan 26 yaşındaki E.B 1 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ailesi tarafından çevrede aranan E.B, apartmanın bodrum katından gelen ağır kokular sonucu ortaya çıktı.
Olay yerine hemen polis ve sağlık ekiplerini çağırdılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E. B.'nin öldüğü belirlendi.
KARDEŞİ DE 6 YIL ÖNCE HAVUZDA YÜZERKEN BOĞULARAK ÖLMÜŞ
E. B.'nin ölüm haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerine sağlık görevlileri tarafından olay yerinde bulunan 112 acil servis ambulansında yapıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından E. B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı. E. B.'nin kullandığı sentetik uyuşturucu madde nedeniyle öldüğü iddia edildi.
Ailenin 6 yıl önce de başka bir çocuklarının havuzda yüzerken boğularak öldüğü öğrenildi.
HABERTURK
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