Kayıp iş adamının cesedine ulaşıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıplara karışan iş adamının Ali Özdemir'in cesedi çalılıkların arasında bulundu. Ali Özdemir'in kaybolmadığı, ortağı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.
Bitez mahallesindeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak’ta kayboldu. Yakınları cumartesi akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulundu.
Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Tedavisinin ardından Mustafa Ö.’nün ifadesine başvuruldu.
M.Ö.’nün cinayeti itiraf etmesi üzerine, güvenlik güçleri söylediği bölgede arama yaptı. Çalışmalar sonucu Özdemir’in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cesedin üzerinin çam dallarıyla örtüldüğü görüldü.
BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ
Yapılan ilk incelemede, Özdemir’in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Özdemir’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.
Polis, olayla ilgili olarak Mustafa Ö. ile kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı. Mustafa Ö.’nün 5 Ocak’ta eşi T.Ö.’nün doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özdemir'in cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Hastaneye gelen Özdemir'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
HÜRRİYET
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