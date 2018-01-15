Facebook Twitter Rss

Kayıp iş adamının cesedine ulaşıldı

Kayıp iş adamının cesedine ulaşıldı.16723
  • Giriş : 15.01.2018 / 17:48:00
  • Güncelleme : 15.01.2018 / 17:48:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan iş adamının cesedi bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıplara karışan iş adamının Ali Özdemir'in cesedi çalılıkların arasında bulundu. Ali Özdemir'in kaybolmadığı, ortağı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Bitez mahallesindeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak’ta kayboldu. Yakınları cumartesi akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulundu.

Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Tedavisinin ardından Mustafa Ö.’nün ifadesine başvuruldu.

M.Ö.’nün cinayeti itiraf etmesi üzerine, güvenlik güçleri söylediği bölgede arama yaptı. Çalışmalar sonucu Özdemir’in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cesedin üzerinin çam dallarıyla örtüldüğü görüldü.

BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Yapılan ilk incelemede, Özdemir’in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.  Özdemir’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Polis, olayla ilgili olarak Mustafa Ö. ile kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı. Mustafa Ö.’nün 5 Ocak’ta eşi T.Ö.’nün doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özdemir'in cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Hastaneye gelen Özdemir'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

HÜRRİYET

TRT'den flaş karar! Yeniden açılıyor

Flaş! Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu.

TEM'de 12 araç birbirine girdi

TEM'de 12 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu İzmit geçişinde 12 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

 

Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar!

Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar!

Sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in telefonundan çıkan bilgiler şaşırttı.

Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı.

 

Yine 'deprem' korkusu

Yine 'deprem' korkusu

Çanakkale'de meydana gelen depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü

Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya