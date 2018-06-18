Kayıp Leyla ile ilgili flaş gelişme
4 gün önce kayıplara karışan ve ailesinin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan ailesinin yaşlı gözlerle yanıt verdiği Leyla Aydemir'den hala haber yok.
Anne- baba beyaz bir kamyonetle çocuklara şeker dağıtan kızıl saçlı bir kadın ve kirli sakallı bir adama işaret ettiler. Minik kızın amcasının çektiği görüntüler yayınlandı ve Leyla'nın kaybolduğu gün de üzerinde aynı kıyafetlerin olduğu belirtildi.
Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan Leyla Aydemir’in ailesi canlı yayına katılarak tüm Türkiye’den yardım istedi. Gözü yaşlı baba Nihat Aydemir, olayla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Ağrı merkezde ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir bayramın ilk günü bayramlaşmak için akrabalarının bulunduğu Bezirhane köyüne gitti. Akrabaları ile bayramlaşan aile dışarıda amcası ile oyun oynayan Leyla’nın 15 dakika içerisinde kaybolduğunu öğrendi. Çevrede arama yapan aile çocuklarını bulamadı. Köylüler durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi. Bayramın ilk gününden bu yana aralıksız bir şekilde köyün çevresi, dere yatakları ve merada aranan Leyla henüz bulunamadı.
Bu sabah ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Nihat ve Şükran Aydemir, önemli açıklamalarda bulundu. Baba Nihat Aydemir, şunları söyledi:
"Beyaz bir kamyonet varmış. İçinde kızıl saçlı bir kadın ve 40 yaşlarında kirli sakallı bir erkek varmış. O aracı görenler var. Köye gelip çocuklara şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Arabanın arka camı da kırıkmış."
Canlı yayında minik kızın amcası, kaybolmadan önceki son görüntülerini paylaştı. Leyla'nın üzerindeki yeşil kıyafetiyle kaybolduğunu aktardı.
MİLLİYET
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