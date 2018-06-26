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Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!.15237
  • Giriş : 26.06.2018 / 17:55:00

12 gündür bir haber alınamayan Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı.

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Büyüyen Beşik

Ağrı'da bayramın ilk günü sokakta oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Leyla'nın 5 halasının da ifadesine başvurulduğu, polis kaçırılma ihtimali üzerinde durduğu açıklandı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman 11 kişiden oluşan özel ekip, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" ile güvenlik korucuları katıldı.

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla aramalarını köy ve çevresinde artıran ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Aramaya ara veren ekiplerin, çalışmalarına yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

KAÇIRMA ŞÜPHESİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli güvenlik güçleri, 12'nci güne girilmesine rağmen Leyla ile ilgili bir bulguya rastlanması üzerine kaçırılma ihtimaline yoğunlaştı.

Güvenlik güçleri, küçük kızın kaçırılması şüphesiyle ilgili daha önce savcılık talimatıyla köy halkının ifadesine başvuran ekipler, kızın kaybolduğu ilk gün taziye için köye gelen birçok kişinin de ifadesine başvurdu.

Aynı gün köye gelen araçları da inceleyen ekiplerin, soruşturma kapsamında bugün Leyla'nın 5 halasının da ifadesine başvurduğu öğrenildi

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