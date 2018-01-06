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Kayıp Malezya uçağı yeniden aranacak!

Kayıp Malezya uçağı yeniden aranacak!.10195
  • Giriş : 06.01.2018 / 13:13:00

2014 yılında kaybolan Malezya uçağının yeniden aranacağı öğrenildi.

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2014 yılında Hint Okyanusu üzerinde kayıplara karışan gizemli uçak için yeniden harekete geçildi. 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolan uçağın yeniden aranması için onay verildi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, ABD şirketi Ocean Infinity'nin 3 buçuk yıl önce kaybolan uçağın enkazını Hint Okyanusu'nun güneyinde arama önerisine onay verdiklerini açıkladı. Lai, enkazın bulunamaması hâlinde şirkete ödeme yapılmayacağını, şirketin uzmanlarca işaret edilen 25 bin kilometrekarelik bölgede arama yapmaya bir nevi gönüllü olduğunu söyledi. Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçağı bin 46 gün süren arama çalışmaları, geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu.

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