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Kayıp Rüya ve anneannesi bulundu

Kayıp Rüya ve anneannesi bulundu.21514
  • Giriş : 04.07.2018 / 11:27:00

İzmir'in Tire ilçesinde kayıplara karışan Rüya ve anneannesi bulundu.

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İzmir'in Tire ilçesinde dün kaybolan anneanne-torundan güzel haber geldi. 1,5 yaşındaki Rüya ile evden ayrılan ve kayıplara karışan 55 yaşındaki Fatma Yenigün'ün bulunduğu öğrenildi.

Tire’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde, kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün (55), dün sabah saatlerinde torunu Rüya Çelik’i yanına alıp kimseye bir şey söylemeden dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan Gülçin Çelik (17), uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark edip anne- babasına haber verdi. Derya Manas ile Hakan Çelik ise durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri, kendi çabalarıyla çevrede arama yaptı; ancak sonuç alamadı. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arama- kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı.

KOMANDOLAR ARAZİYİ DİDİK DİDİK ARADI

Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneannesine dair iz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.

Bugün yapılan arama çalışmalarında Rüya ve anneannesi bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün’ün 1993 yılında kızı Derya Manas’ı İzmir Fuarı’nda bırakıp ortadan kaybolduğu öğrenildi. Yenigün’ün 22 yıl sonra 2015’te İzmir’de otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşamını sürdürdüğü sırada zor koşullardaki hayat mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından yakınları tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

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