Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a iade-i ziyaret
Seydişehir'e yeni atanan ve geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kaymakam Aydın Erdoğan , kendisine yapılan ziyaretlerin ardından,Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.
İlçeye yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarede bulunan Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede iki kurumun ortaklaşa yapabileceği konular hakkında görüştü.
Seydişehir'in güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Kaymakam Aydın Erdoğan;" Seydişehir'de görev yapacağım süre içerisinde vatandaşlarımızın huzur ve refahı için ,Belediyemiz ve diğer sivil toplum kuruluşları , kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışacağız" dedi.
Kaymakam Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal ise “Sayın Kaymakamımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Seydişehir'e güzel yatırımlar ve hizmetler için birlikte çalışacağız. Kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.
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