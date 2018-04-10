Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti
İstanbul Beşiktaş'ın tanınan esnaflarından Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti. Cenaze töreninin Perşembe günü olacağı öğrenildi.
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