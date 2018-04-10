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Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti

Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti.10551
  • Giriş : 10.04.2018 / 09:45:00

Beşiktaş'ın sevilen esnafı Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Beşiktaş'ın tanınan esnaflarından Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti. Cenaze töreninin Perşembe günü olacağı öğrenildi.

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