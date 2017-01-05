Kaynak: Büyük kıyım hedeflemişler
İzmir'de gerçekleştirilen bombalı hain sadırının ardından hükümet kanadından ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan geldi. Kaynak, düzenlenen saldırıda çok büyük bir kıyımın hedeflendiğine dikkat çekti.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Çok önemli çalışmalar var. Fırat Kalkanı ile Suriye'de Cerablus'tan Azez'e kadar 20 kilometrelik alan terörden temizlenmiştir. Bu örgütler kişisel eylemlere geçtikleri anlaşılıyor. Belki daha büyük gruplar halinde yaptıkları eylemleri canlı bombalarla yapmaya gayret ediyorlar. Polisimiz gerçekten tedbirli . Adliyeye doğru girmek için uğraşan aracı engellediler. Polisimiz maalesef şehit oldu. Ele geçen silahlara bakınca çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor."
"Bu hafta bildiğiniz gibi İzmir çok güvenli huzurlu bir şehir. Ama asla terörle mücadele bunlar bizi saptırmayacaktı. Tamamının birer birer sona geldiğini göreceğiz. İzmir'e sonra bütün ülkemize taziyelerimizi iletiyorum. Ailelerine Allah sabır versin diyorum. Şunu unutmamaız gerekir. Terörle mücdele ettiğimiz sahda insani boyutu ihaml etmiyoruz."
"Türkiye sahada mücadele etmek yetmiyor. Bu çalışmalarımız aylık devam edecektir. Fırat Kalkanı operasyonu başarıyla devam ediyor. Başbakanımızın Irak ziyareti çok önemli neticeler doğuracaktır. Ben tekrara bu menfur saldırıdan dolayı rahmet diliyorum. Önemli bir hadiseyi önelyen şehit polisimize çalışma arkadaşlarına minnetlerimi ifade ediyorum."
"Valimizin açıklamasını naklettim 2 terörist ölü olarak ele geçirildi .Bombalı araç imha edildi. Saldırı PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor. Bunlar ortak bir birlik içindeler."
Habertürk
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