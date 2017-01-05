Saldırgan Uygur Türkü
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina saldırganı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin Uygur ama uyruğu konusunda bilgisi olmadığını bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'Saldırgan muhtemelen bir Uygur ama uyruğu konusunda bir şey söylemek istemiyorum” dedi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, A Haber’de açıklamalarda bulundu.
Kaynak, yılbaşı gecesi Ortaköy’deki bir gece kulübüne saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren teröristin kimliği, muhtemel olabileceği yerlerin ve bağlantılarının belirlendiğini söyledi.
Veysi Kaynak, teröristin kimliği konusunda ise “Saldırgan muhtemelen bir Uygur, ama uyruğu konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Saldırıyı fiilen tek kişinin yaptığı aşikar ama yardım edenler olabilir” dedi.
Kaynak, “Saldırganın yurtdışına kaçma ihtimalini yok saymamakla beraber, daha çok yurtiçindeki operasyonlardan netice alınması muhtemel” diye konuştu.
Bir soru üzerine İncirlik'teki koalisyon varlığının en azından milletçe sorgulandığını da ifade eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, “Bunun hükümetin gündeminde olduğunu söylemek lazım” ifadelerini kullandı.
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