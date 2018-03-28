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Kaynana-damat aşkı cinayetle bitti

Kaynana-damat aşkı cinayetle bitti.9339
  • Giriş : 28.03.2018 / 11:25:00

Ankara'da yaşanan kaynana-damat aşkı cinayetle sona erdi.

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Sepet Beşik

Ankara'da 27 taşındaki damat Serdar İ. ile 2 ay önce eşi vefat eden Kayınvalidesi Yeter B. arasında yaşanan  yasak aşkın öğrenilmesi sonrası kan döküldü.

Dava dosyasına göre, geçen yıl şubat ayında damat Serdar İ. (27), iki ay önce kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. (41) ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.’nin oğlu Serdar B. (23), 14 Mart 2017’de eniştesi ve annesinin davranışlarından şüphelenerek, Facebook mesajlarını inceledi ve ikilinin ilişkisi olduğunu anladı. Serdar B., annesi ve eniştesini tehdit etti. Damat Serdar İ., kayınbiraderinin kendisini tehdit etmesi üzerine evden kaçtı. İki hafta sonra evine döndü. 26 Mart’ta Serdar B., eniştesinin eve döndüğünü fark etti. Bunun üzerine Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte damat Serdar İ. ile babası Kasım İ.’ye bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede damat Serdar B., yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu dayı Yusuf T., hayatını kaybetti.

Damat Serdar İ., hakkında “kasten adam öldürme” suçundan, damadın babası Kasım İ. hakkında “silahla yaralamaya teşebbüs”, kayınbirader Serdar B. hakkında ise “yaralama” suçundan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık damat Serdar İ., mahkemedeki ifadesinde özetle şunları anlatı:

“2017 şubat ayında kaynanam olan Yeter ile kendi rızasıyla ilişkiye girdik. Bir gün evdeyken Yeter aradı ve ‘Serdar B.’nin bütün mesajlarımızı gördüğünü bizi öldüreceğini söyledi’ dedi.

Daha sonra kayınbiraderim aradı, ‘neredeysen bekle, geleceğim öldüreceğim ikinizi de’ diyerek tehdit etti. Ben eşime durumu anlattım, evden çıktım. İki hafta ortalıkta görünmedim. Sonra eşim beni aradı, çocuğumun beni özlediğini söyledi. Bunun üzerine eve geldim.

26 Mart 2017 günü babam Kasım İ., evin önünde arabasını yıkıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Eşimin ailesi çapraz binada pusuya yatmış. Serdar B. ve Yusuf T.’nin üzerime geldiklerini gördüm. Ölüm tehditleri aldığım için üzerimde bulunan silahıma davrandım.”

HÜRRİYET

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