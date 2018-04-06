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Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti.20323
  • Giriş : 06.04.2018 / 12:15:00

Kaynanalar dizisinin Tijen'i usta sanatçı Sevda Aydan hayatını kaybetti.

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Türkiye'de bir dönem izlenme rekorları kıran Kaynanalar dizisinin Tijen'i usta sanatçı Sevda Aydan, bu sabah saatlerinde İzmir'de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydan’ın cenazesinin Cenazesi yarın günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanınd

HÜRRİYET

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