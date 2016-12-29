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Şok! Kayseri'de 2 otobüs daha devrildi

Şok! Kayseri'de 2 otobüs daha devrildi.16918
  • Giriş : 29.12.2016 / 11:57:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 11:56:09

Kayseri'de devrilen 2 otobüs için bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Kaza üstüne kaza. Kayseri'de devrilen 2 otobüs için bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde de Sinop'ta meydana gelen kazada 5 vatandaş hayatını kaybetmişti. Ekipler kar yağışı nedeniyle yaralılara ulaşmakta zorluk çekti.

Sinop’a giden plaka ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.

Kayseriİ’nin Sarız İlçesi’nde kötü hava koşulları nedeniyle 2 yolcu otobüsü 2 kilometre arayla devrildi. Kazalarda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kayseri’nin Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi yakınında 2 yolcu otobüsü, 2 kilometre arayla buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevkedildi. Jandarma ekipleri ve ambulansların olay yerine ulaştığı, yaralıların Sarız ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri merkezdeki hastanelere nakledilmesine çalışıldığı kaydedildi.

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