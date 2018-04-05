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Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı

Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı.10966
  • Giriş : 05.04.2018 / 11:07:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Kayseri'de yapılan operasyonlarda yakalanan 5 kişi ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli  haberleşme programı ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik  operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler A.A, Y.B, M.İ, A,K. ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve  Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk  edildi.

TRT

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