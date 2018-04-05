Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Kayseri'de yapılan operasyonlarda yakalanan 5 kişi ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler A.A, Y.B, M.İ, A,K. ve S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
TRT
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