Kayseri'de baba katliamı!
Kayseri'de cinnet geçiren baba dehşet saçtı. Eşi Safiye Adıyaman ve çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman'ı öldüren Erol Adıyaman intihar etti.
Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman'ın komaya girdiği öğrenildi.
TRT
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