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Kayseri'de banka soygunu! Polis harekete geçti

Kayseri'de banka soygunu! Polis harekete geçti.10908
  • Giriş : 06.02.2018 / 16:21:00

Kayseri'nin Yeni sanayi semtinde bir banka şubesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyuldu.

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Kayseri'de büyük şok. Yeni sanayi semtinde bir banka şubesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyuldu.

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