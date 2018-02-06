Kayseri'de banka soygunu! Polis harekete geçti
Kayseri'de büyük şok. Yeni sanayi semtinde bir banka şubesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyuldu.
TRT
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