Kayseri'de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kayseri'de düzenlenen operasyonda örgütün iletişim ağı olan ByLock'u kullanan 12 kişi mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Cumhuriyet savcılığı kararı doğrultusunda yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 günlük sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 16 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Ali Acer, Asker Çimen, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Özsoy, Ahmet Kürşat Sarımerk, Murat Akkoyun, Nafiz Altun, Zekeria Altunok, Muhammet Fatih Güner, Mustafa Işıkbulanoğlu, Muhammet Karaçalı ve Mustafa Uzunok cezaevine konuldu
TRT
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