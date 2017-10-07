Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında çeşitli meslek gruplarından 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden Asuman Ö. ve Ayşe U. tutuklanırken, Ramazan T, Baki C. ve Aynur A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
CHP, o olayla ilgili soruşturma başlattı!
Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale Belediyesi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı.
TSK'dan operasyon açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi.