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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama!

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama!.14818
  • Giriş : 07.10.2017 / 13:27:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında çeşitli meslek gruplarından 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden  Asuman Ö. ve Ayşe U. tutuklanırken, Ramazan T, Baki C. ve Aynur A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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