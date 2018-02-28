Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı var
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik polis ekiplerinin başarılı operasyonları devam ediyor. Kayseri'de ByLock kullandıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu kapsamda A.T., E.A., E.S., G.Ö., M.K., A.D., M.A. ve F.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler H.K., Z.S., A.B., F.Z.Ç., M.Ş., G.K. ve S.D.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.
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