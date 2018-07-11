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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı.14171
  • Giriş : 11.07.2018 / 11:07:00

FETÖ operasyonu kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri2de düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 9 kişi yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında  gözaltı kararı verilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda Ö.U, F.F.Ö, O.S.Y, M.Ç, A.M.Y, M.R.K, G.Ç,  E.T.Ö. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için  çalışmalar devam ediyor

TRT

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