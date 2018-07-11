Kayseri'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri2de düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 9 kişi yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda Ö.U, F.F.Ö, O.S.Y, M.Ç, A.M.Y, M.R.K, G.Ç, E.T.Ö. ve Z.Ç. gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor
TRT
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