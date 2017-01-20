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Kayseri'de Reina saldırısı operasyonu!

Kayseri'de Reina saldırısı operasyonu!.20115
  • Giriş : 20.01.2017 / 17:22:00

39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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2017 yılının ilk saatlerinde yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Abdulgadir Masharipov ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti gözaltına alındı.

İstanbul’da sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcısı Özbek Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti Kayseri’de, Uygur Türkleri’nin kaldığı Melikgazi ilçesindeki devlet lojmanlarında Terörle Mücadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Zanlının, İstanbul’daki DEAŞ hücresiyle bağlantılı ve halen firarda olan bir zanlıyla irtibat halinde olduğu ifade edildi.

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