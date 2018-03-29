Kayseri'de şiddetli yağış hayatı felç etti
Bahar havası yerini yağmura bıraktı. Kayseri'de başalayan şiddetli yağış taşkınlara neden olurken, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Büyükçayır mahallesinde şiddetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi.
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı.
Bazı vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
NTV
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