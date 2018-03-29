Facebook Twitter Rss

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı felç etti

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı felç etti.30856
  • Giriş : 29.03.2018 / 12:43:00

Kayseri'de kendisini gösteren şiddetli yağış hayatı felç etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bahar havası yerini yağmura bıraktı. Kayseri'de başalayan şiddetli yağış taşkınlara neden olurken, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Büyükçayır mahallesinde şiddetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

NTV

Can Bonomo'nun hesabından şok paylaşım!

Çin'den ABD'ye uyarı: Sonuna kadar gideriz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Yeni bir organ bulundu! Tıp dünyası şaşkın!

Yeni bir organ bulundu! Tıp dünyası şaşkın!

Bilim insanlarının bulduğu yeni organ tıp dünyasını hayrete düşürdü.

 

Canan Karatay: Aşırı meyve tüketimi zararlı

Canan Karatay: Aşırı meyve tüketimi zararlı

Ünlü doktor Canan Karatay, meyve tüketimi ile ilgili uyarı yaptı.

Meteoroloji 4 ili uyardı!

Meteoroloji 4 ili uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 ilde yaşayan vatandaşları uyardı.

 

Karatay: Şeker ve kanser genetik değil!

Karatay: Şeker ve kanser genetik değil!

Ünlü Profesör Doktor Canan Karatay, şeker ve kanser hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Meteoroji'den 6 il için uyarı geldi

Meteoroji'den 6 il için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya